مستقبل وطن بالإسكندرية تطلق عدد من القوافل الطبية وصرف العلاج مجانًا

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نظمت أمانة حزب مستقبل وطن في محافظة الإسكندرية في إطلاق عدة قوافل طبية بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان، بمناطق عزبة خطاب ومساكن زهور الأوقاف.



كما واصل حزب مستقبل وطن بالاسكندرية اليوم الجمعة فاعليات حملة "احنا معاك " التي دشنها الحزب وتستمر لمدة ثلاثة أشهر والتي تستهدف تقديم خدمات صحية وتعليمية وخدمية لنصف مليون مواطن بالاسكندرية.



حيث نظمت امانة الرمل ثان حملة تبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم ووزارة الصحة بمنطقة الرمل بعزبة سكينة شرق المحافظة وتأتي الفاعلية في إطار الخدمات الصحية التي يقدمها الحزب والتي شملت ١٥قافلة طبية قدمت الفحص الطبي والعلاج المجاني في المناطق الأكثر احتياجا في المحافظة.



وكانت الأمانة قد اختتمت دورى مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية، والذى شهد مشاركة 2000 شاب لينافس فريقا المنتزة ثان وبرج العرب فى التصفيات النهائية التى تقام بالقاهرة بين الفرق الفائزة من المحافظات للمنافسة على درع دورى مستقبل وطن والتى تنطلق منتصف سبتمبر الحالى بإجمالى جوائز والتى تصل قيمة جوائزه المالية إلى 200 ألف جنيه بواقع 100 ألف للفائز بالمركز الأول و60 ألف جنيه للفائز بالمركز الثانى و40 الف جنيه للفائز بالمركز الثالث.



وأكد رئيس الحزب أن حزب مستقبل وطن يسعى للتواجد بقوة فى الشارع المصري والتواصل المباشر والجاد للتقديم الخدمات الحقيقة، مشيرا إلى نجاح دورى مستقبل وطن الذى شهد نجاح مشاركة 40 ألف شاب و400 فريق وأن الحزب يسعى لإقامة عدد من الفاعليات المختلفة التى تخاطب الشباب من خلال دوريات فى المجالات الثقافية والعلمية والرياضية بمواقع ثمانية دوريات على مدار العام.



يذكر أن دورى مستقبل وطن قد شارك فى التنظيم 150 شابا من أعضاء الحزب برئاسة لجنة مشكلة من أمين العمل الجماهيرى ومحمد السيد أمين شئون المالية ومنى عكاشة أمين المرأة ومحمد جويلي أمين الشباب بإشراف المهندس محمد الخيال أمين التنظيم.



والجدير بالذكر أن حزب مستقبل وطن يشهد على مدار الأيام الماضية افتتاح عدد من المقرات الخاصة بالحزب في محافظات عده وذلك بحضور رئيس الحزب النائب أشرف رشاد الشريف وامين عام الحزب المهندس حسام الخولي وامين التنظيم المستشار عصام هلال وعدد من أعضاء الامانة المركزية بالحزب، ومحمد عمار أمين العمل الجماهيري للحزب.

