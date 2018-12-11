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جلسة بين الغرباوي وطولان في الاتحاد

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 07:00 م
جلسة بين الغرباوي وطولان في الاتحاد
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محمد الصو
 
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حرص حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، على عقد جلسة مع محمود الغرباوي حارس مرمى الفريق، على هامش تدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة سموخة بالدوري العام.

وكان الغرباوي، طالب بعقد جلسة مع المدير الفني، لتحديد موقفه من المشاركات ومعرفة اسباب ابتعاده عن التشكيل الأساسي منذ انضمامه من صفوف الداخلية الصيف الماضي.

وطالب طولان، الحارس بالصبر حتى تأتيه فرصة المشاركة، وأن ابتعاده بسبب المشاركة في أكثر من بطولة خلال العام الحالي، ورغبته في ثبات التشكيل.

ويلتقي الاتحاد السكندري سموحة، مساء غدٍ على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

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