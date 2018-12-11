الإنتاج الحربي يخطف فوزا مثيرا من وادي دجلة

حقق الإنتاج الحربي فوزا مثيرا على مضيفه وادي دجلة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد "بترو سبورت" ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.





الشوط الأول من هذا اللقاء انتهى على واقع تقدم الإنتاج الحربي عن طريق محمد مسعد في الدقيقة 7 بتصويبة قوية ارتطمت بأقدام مدافع دجلة وحولت الاتجاه داخل الشباك.



