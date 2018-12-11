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الإنتاج الحربي يخطف فوزا مثيرا من وادي دجلة

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 06:54 م
الإنتاج الحربي يخطف فوزا مثيرا من وادي دجلة
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علي نبوي
 
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حقق الإنتاج الحربي فوزا مثيرا على مضيفه وادي دجلة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد "بترو سبورت" ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.


الشوط الأول من هذا اللقاء انتهى على واقع تقدم الإنتاج الحربي عن طريق محمد مسعد في الدقيقة 7 بتصويبة قوية ارتطمت بأقدام مدافع دجلة وحولت الاتجاه داخل الشباك.


وفي الدقيقة 75 تمكن محمد هلال لاعب وادي دجلة من إدراك التعادل لفريقه، لكن غنام محمد نجح في خطف الهدف الثاني والفوز للإنتاج الحربي في الدقيقة 86.


وبهذا الفوز رفع الإنتاج الحربي رصيده إلى 26 نقطة ليحتل المركز الرابع، بينما توقف رصيد وادي دجلة عند 16 نقطة في المركز الرابع عشر.

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