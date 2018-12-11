"اللي يعرفها يبوسهالي".. كيف علق المشاهير على ظهور رحمة خالد في "Dmc"؟

في خطوة جديدة للإعلام المصري، منحت شبكة قنوات "دي إم سي" الفرصة لبطلة العالم من ذوي القدرات الخاصة رحمة خالد، للانضمام إلى مذيعي برنامج "8 الصبح"، لتصبح أول إعلامية من ذوي الاحتياجات الخاصة.





وبعد ظهور "خالد" بشكل رسمي على شاشة القناة بعد استضافتها للدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أثيرت ردود أفعال واسعة من قبل المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ترصدها "الفجر" في السطور التالية.





رامي رضوان

ومن جانبه، علق الإعلامي رامي رضوان، على انضمام رحمة خالد إلى شبكة قنوات "Dmc" حيث قال عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "كم الحب اللي لقيته منك لا يمكن وصفه ولا وصف تأثيره علي. رحمة خالد فتاة مثابرة ومجتهدة ومليانة بالحب والود والطاقة الإيجابية. شرفتي ٨ الصبح وشرفتيني بتقديمك معنا حلقة اليوم ومنتظر الحلقة القادمة بإذن الله انتظروا".

وليد فواز

وقال الفنان وليد فواز مهنئًا رحمة خالد بتحقيق حلمها بالانضمام للعمل كمذيعة على شبكة قنوات "Dmc": "زي مافي ناس عايزة تخلي البلد دي عايشة في ضلمة دائمة وده لإنهم مش عارفين معني النور. بعض الناس بتعمل لحظات إنارة تخليك تحس إن الإنسانية لسة موجودة.. وأن الخير في أمتي إلي يوم الدين. أمة الإنسان اللي بيرحم بقلبه قبل عينه.. رحمة خالد أول حالة متلازمة داون تظهر كمذيعة تليفزيون. برافو".





مي كساب

كما نشرت الفنانة مي كساب، صورة لرحمة قائلة: "شكر كبير للي فكر، وشكر كبير للي أخد القرار، والشكر الأكبر للأم والأب والأسرة والأساتذة والدكاترة اللي اعتنوا بيها ووصلوها للمرحلة الحلوة دي".





وأضافت قائلة: "أنا طول الليل باتفرج على كل فيديوهاتها وفرحانة بيها جدا، اللي يعرفها يبوسهالي ويبوسلي إيد مامتها اللي كبرت البنت الحلوة المشرفة دي، الله أكبر ما شاء الله ولا حول ولا قوه إلا بالله، ربنا يكتر من أمثالكم جميعًا، رحمة خالد بنت من مصر".

رامي إمام

ووجه المخرج رامي إمام، الشكر لإدارة قنوات "Dmc" لدعم رحمة خالد، حيث علق قائلًا: "شكرًا جزيلا الاعلامي المحترم الخلوق رامي رضوان ... شكرًا جزيلا القناة المحترمة DMC ... و شكرًا جزيلا لكل من حقق حلم رحمة خالد ، البطلة الرياضية ، لتكون اول مذيعة مصرية في التلفزيون المصري".



