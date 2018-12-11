صهر ترامب: "صفقة القرن" ستُعلن قريباً

أعلن مستشار الرئيس الأمريكي وصهره، جاريد كوشنير، أن "صفقة القرن" ستُعلن قريباً، لافتاً إلى أنها ستمنح للفلسطينيين حياة أفضل.

وقال كوشنير، في مقابلة لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن الإدارة الأمريكية مشغولة في الوقت الراهن بجريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وتداعياتها في العالم، لكنها ستحاول حل النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأضاف: "وجود عدد من الأسباب الكافية للثقة في هذه الخطة، وبإمكانية إحراز تقدم كبير بواسطتها، وأن الخطة لا تضمن أمن الإسرائيليين ومستقبلاً أفضل لهم فحسب، بل وتمنح الفلسطينيين أملا في حياة أفضل".

وشدد كوشنير، على أن ترامب سيركز قريباً على التقريب بين مختلف الأطراف، متابعاً: "نأمل أن نقدم خطتنا خلال الشهرين المقبلين، والتي أؤكد مرة أخرى أنها طبعاً لن تُرضي الجميع، ولكن هناك أسباب كافية للأخذ بها وتطبيقها".