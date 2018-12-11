ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

میسا قرعه تُطلق حملة ألبومها الجدید في برج "كابیتول ریكوردز" التاریخي في هولیوود (فيديو وصور)

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 06:54 م
میسا قرعه تُطلق حملة ألبومها الجدید في برج كابیتول ریكوردز التاریخي في هولیوود (فيديو وصور)
میسا قرعه
طباعة
Advertisements
أحمد رمضان متولي
 
Advertisements

شهد مبنى الكابیتول ریكوردز المرموق الذي یقع في قلب هولیوود الحفل الذي اقامته مؤخرًا میسا قرعه لحملتها الموسیقیة، وذلك من خلال "ادعوني غريبة" أو "Call Me a Stranger " إحدى أغاني ألبومها الجدید والفیدیو كلیب الخاص بها.

 

الأغنیة هي صرخة تسعى من خلالها إلى تغییر الأفكار المغلوطة التي یكوّنها الغرب عن العالم العربي.

 

میسا اللبنانیة الأصل، هي من الأوائل في الشرق الأوسط التي إعتمد مبنى الكابیتول ریكوردز لإطلاق حملتها، وهو الأستدیو الذي أطلق منه الفنان العالمي فرانك سیناترا أوّل ألبوماته، تبعه

 

الكثیر من الفنانین العالمیین ومنهم: " فرقة البیتلز، ذا بیتش بویز، كارول كینغ، بوب سیغر، راي تشارلز، ونات كینغ كول الذي زال البیانو الخاص به معروضًا هناك حتى الآن ".

 

أداء میسا قرعه لثلاثة من أغانیها في حفل الكابیتول ریكوردز المباشر، أبهر جمهورها الغفیر وتركهم في حالة من الذهول، وخاصة من الامريكان الذين تواجدوا بكثافة خلال الحفل.

 

شمل الحضور عدد من نخبة الوجوه الفنیة من عالم الموسیقى والسینما في هولیوود، وكان من ضمنهم أساي مورالیس، مایكل جاي، ولا سلفاتور وديفيد بوي، مایك جارسن (المدیر الموسیقي السابق للفنان العالمي الراحل توم روسو"، وسكوت بایج وكارمین روخس، السیدة میرنا خولي والممثل الكومیدي اللبناني الأصل نمرأبو نصار.

 

 

 

تم إنجاز هذا العمل بالتعاون مع كلّا من الكتّاب المشاركین: ریتشارد جاكس (الحائز على جائزة غرامي 2017 الذي قد ساعد في كتابة وإنتاج ألبوم میسا الجدید) وكایلر إنجلند لتألیف أغنیتها وهي تحفة فنیّة تلخّص تجربتها الخاصة بأسلوب مؤثر جدًا .

 

وتخرجت میسا من معهد بركلي للموسیقى (في بوسطن) وقد سعت من خلال هذه الاغنیة ، أن لا تظهر كضحیّة للغربة بل لتبرز كامرأة أتت من مجتمع مرموق وله تاریخ من بین شعوب العالم ، تاركةً رسالة مؤثرة من خلال الموسیقى والفن.

 

وأشارت ميسا في تصريحات صحفية قائلاً :"أتمنى أن یكون لأغنیتي الوقع الإیجابي، فتخرق قلوب الناس وتجعلهم فخورین بأصولهم وتراث بلدهم الأم".

 

وتم تصوير الأغنية بالتعاون مع INDEVCO برعایة المؤسسة المارونیة للانتشار وشركة (Lebanese) ووزارة الخارجیة والمغتربین وذلك بمهمة السعي للتواصل مع اللبنانیین المنتشرین في العالم وتحفیزهم لاستعادة الجنسیة اللبنانیة.

میسا قرعه تُطلق حملة ألبومها الجدید في برج "كابیتول ریكوردز" التاریخي في هولیوود (فيديو وصور)
میسا قرعه تُطلق حملة ألبومها الجدید في برج "كابیتول ریكوردز" التاریخي في هولیوود (فيديو وصور)
میسا قرعه تُطلق حملة ألبومها الجدید في برج "كابیتول ریكوردز" التاریخي في هولیوود (فيديو وصور)
میسا قرعه تُطلق حملة ألبومها الجدید في برج "كابیتول ریكوردز" التاریخي في هولیوود (فيديو وصور)
میسا قرعه تُطلق حملة ألبومها الجدید في برج "كابیتول ریكوردز" التاریخي في هولیوود (فيديو وصور)
میسا قرعه تُطلق حملة ألبومها الجدید في برج "كابیتول ریكوردز" التاریخي في هولیوود (فيديو وصور)
میسا قرعه تُطلق حملة ألبومها الجدید في برج "كابیتول ریكوردز" التاریخي في هولیوود (فيديو وصور)
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
فستان رانيا يوسف في القاهرة السينمائي حرية شخصية أم فعل فاضح؟!
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
وادي دجلة
1
x
17:00
2
الانتاج الحربي
كأس زايد
الرجاء الرياضي
-
x
21:00
-
الإسماعيلي
دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج
-
x
22:00
-
أتلتيكو مدريد
موناكو
-
x
22:00
-
بوروسيا دورتموند
برشلونة
-
x
22:00
-
توتنهام هوتسبير
انتر ميلان
-
x
22:00
-
بي إس في آيندهوفن
ليفربول
-
x
22:00
-
نابولي
سرفينا زفيزدا
-
x
22:00
-
باريس سان جيرمان