"الاستعلامات": التلفزيون الإثيوبي يذيع خطاب السيسي بقمة "إفريقيا 2018" بـ 3 لغات

قالت الهيئة العامة للاستعلامات، إنه سيتم إذاعة الخطاب الذي ألقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي بقمة إفريقيا 2018، والتي عُقدت بشرم الشيخ، على قناة ETV الإثيوبية، مساء اليوم الثلاثاء.





وأوضحت الهيئة في بيان، أنه سيتم إذاعة الخطاب مرتين في الساعة الـ 8 مساءً، والساعة الـ 12 منتصف الليل بتوقيت أديس أبابا باللغات الإنجليزية والعربية والأمهرية.





وانطلقت السبت الماضي، فعاليات منتدى "إفريقيا 2018" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة عدد من زعماء وقادة الدول الأفريقية، ومؤسسات دولية.





قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في الجلسة الختامية لمنتدى "إفريقيا 2018"، إن هناك تجمع ثري ومشرف شارك في منتدى إفريقيا 2018، متوجهًا بالشكر إلى القائمين على تنظيم الفاعلية.





وأشار إلى أن المنتدى كان فرصة للتأكيد على دعم مصر لقارتها الأفريقية، والمساهمة في تطوير البنية التحتية، وتوفير فرص عمل للشباب.





وأضاف أن تحقيق الأمن والاستقرار أهم سبل مواجهة التحديات التي تواجه القارة، فضلا على ضرورة جذب مزيد من الاستثمارات للقارة، ودعم رواد الأعمال.





وأكد "السيسي"، أن مصر ستظل دومًا داعمة لجهود التعاون الأفريقي وهو ما يتضح في السياسات المنفتحة والجريئة.