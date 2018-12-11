فنانة عربية متهمة بتبديد أموال زوجها المسجون

ردت الفنانة البحرينية مهرة، عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي على اتهامها بالتبذير بأموال زوجها المسجون، بسبب قيامها باستئجار مخيم لأهلها بـ750 دينارا لمدة يوم واحد فقط.





وقالت المهرة في الفيديو التالي: "بيقولوا المهرة مأجرة مخيم بـ750 دينار لأهلها ليوم واحد... عيب وفسق وسارقة فلوسها.. يا جماعة هو أنا ملزومة أصور لكم المخيم اللي أنا فيه؟.. أنا صورت لكم كل التفاصيل اللي كانت موجودة في نشرة الأسعار الخاصة بالمخيم، واللي مكتوب فيها إن أيام الأسبوع العادية الليلة بـ250 دينار.. وأيام الويك إند بـ350 دينار.. أيام العيد الوطني 500 دينار.. يعني أنا مستأجرة بـ350 دينار".



