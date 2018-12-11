شاهد.. مسنة عمرها 102 عام تقفز بالمظلة من ارتفاع 4000 متر
الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 06:40 م
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قفزت امرأة مسنة من ارتفاع 4000 متر بالمظلة، وحققت رقما قياسيا وهي في الـ102 عام من عمرها، حيث تصبح أكبر معمرة تحقق رقم قياسي.
وفي الفيديو الذي وثق هذا الإنجاز، تظهر قفزة، إيرين أوشيا، البالغة من العمر 102 سنة، بالمظلة من علو 14000 قدم (4200 م) لتهبط بنجاح، وتتوجه بعدها لعناق عائلتها التي كانت في انتظارها.
وقامت المسنة الأسترالية بهذه الخطوة الجريئة للفت الانتباه لحملتها الخيرية التي تجمع فيها الأموال لمعالجة مرضى الجهاز العصبي، ونجحت حتى اليوم بجمع أكثر من 12000 دولار.
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