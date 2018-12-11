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سعر الريال السعودي في بداية التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 11/12/2018

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 06:34 م
سعر الريال السعودي في بداية التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 11/12/2018
سعر الريال السعودي
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الفجر الاقتصادي
 
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استقر سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، حيث شهدت العملة السعودية فروق طفيفية في الأسعار بين البنوك المختلفة، وسجل الريال 4.75 جنيها للشراء، 4.79 جنيها للبيع، وذلك حسب التحديثات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري. 

وجاء سعر الريال السعودي في البنوك كالآتي:

سعر الريال السعودي في البنك التجارى الدولي

4.74  جنيه للشراء
4.79  جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في بنك مصر

4.76  جنيه للشراء
4.77  جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في بنك البركة 

4.68  جنيه للشراء
4.82  جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

4.75  جنيه للشراء
4.78 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في بداية التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 11/12/2018
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