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انفجار كابينة كهرباء في شبرا الخيمة (صور)

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 06:38 م
انفجار كابينة كهرباء في شبرا الخيمة (صور)
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محمد نبيل
 
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أصيب عامل بحروق شديدة بالوجه وجميع الجسد، قبل قليل، إثر انفجار كابينة كهرباء الضغط العالي بمنزله بعزبة البكري في مساكن إسكوا بحي شرق شبرا الخيمة.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا بورود بلاغ لقسم ثان شبرا الخيمة بحريق شقة وإصابة سمير.ع ٣٥ سنة عامل بحروق شديدة بالوجه، وجميع الجسد بنسبة ٤٠% بسبب انفجار كابينة كهرباء الضغط العالي.

وعلى الفور انتقل مأمور قسم ثان شبرا الخيمة ورجب النقيدى رئيس الحي، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.
انفجار كابينة كهرباء في شبرا الخيمة (صور)
انفجار كابينة كهرباء في شبرا الخيمة (صور)
انفجار كابينة كهرباء في شبرا الخيمة (صور)
انفجار كابينة كهرباء في شبرا الخيمة (صور)
انفجار كابينة كهرباء في شبرا الخيمة (صور)
انفجار كابينة كهرباء في شبرا الخيمة (صور)
انفجار كابينة كهرباء في شبرا الخيمة (صور)
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