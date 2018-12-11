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تواصل- السعودية| وظائف شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية.. موعد وطريقة التقديم

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 06:34 م
تواصل- السعودية| وظائف شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية.. موعد وطريقة التقديم
مدينة الملك سعود الطبية
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الفجر السعودي
 
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تقدم صحيفة تواصل كل اخبار المملكة العربية السعودية اليوم | كل أخبار المملكة | السعودية اليوم | مباشر وعاجل |اخبار الملك| اخبار السعودية الان | اخبار السعودية مباشر | وكل ما يخص اخبار ولى العهد الامير محمد بن سلمان عبر بوابته الألكترونية.

 

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة بمجال التمريض لحملة البكالوريوس؛ للعمل بمدينة الرياض.

 

المسمى الوظيفي:

– أخصائي تمريض (Nursing Specialist).

 

الشروط:    

1 – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2 – درجة البكالوريوس في التمريض.

3 – التسجيل في مهنة التمريض ورخصة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

4 – شهادات BCLS، ACLS، ATLS وPALS.

 

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 2018/12/11م وينتهي بتاريخ 2018/12/21م.

 

المصدر:- صحيفة تواصل

 

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