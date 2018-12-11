تواصل- السعودية| وظائف شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية.. موعد وطريقة التقديم
الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 06:34 م
الفجر السعودي
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أعلنت مدينة الملك
سعود الطبية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة بمجال التمريض
لحملة البكالوريوس؛ للعمل بمدينة الرياض.
المسمى الوظيفي:
–
أخصائي تمريض (Nursing Specialist).
الشروط:
1
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2
– درجة البكالوريوس في التمريض.
3
– التسجيل في مهنة التمريض ورخصة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
4
– شهادات BCLS،
ACLS،
ATLS
وPALS.
موعد التقديم:
–
التقديم متاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 2018/12/11م وينتهي بتاريخ
2018/12/21م.
المصدر:- صحيفة تواصل
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