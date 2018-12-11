عاجل.. قناة الأهلي تزف مفاجأة سارة للجماهير

كشفت قناة الأهلى عن مفاجأة سارة للجماهير الحمراء بخصوص مباراة الفريق أمام جيما أبا جيفار الإثيوبى فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا.





وأعلنت قناة الأهلي نقل مباراة الفريق ضد جيما جيفارا الاثيوبي في ذهاب دور الـ32 الإفريقي، والمقرر لها يوم الجمعة على ملعب برج العرب بشكل حصرى.





ومن المقرر أن يقام لقاء الأهلى وبطل إثيوبيا الجمعة المقبلة فى تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب برج العرب.



