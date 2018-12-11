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ننشر جدول مباريات مونديال الأندية في الإمارات

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 06:27 م
ننشر جدول مباريات مونديال الأندية في الإمارات
مونديال الأندية
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الفجر السعودي
 
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تبدأ النسخة الخامسة عشرة لبطولة كأس العالم للأندية، غدًا الأربعاء، في دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

وسيشارك في هذه البطولة 6 أبطال قاريين إلى جانب نادي العين صاحب الضيافة، وسط تنافس 7 فرق على لقب مونديال الأندية، مع حضور عدد من النجوم الذين تألقوا مع منتخباتهم في العرس العالمي الذي استضافته روسيا الصيف الماضي.

 

جدول برنامج كأس العالم للأندية سيأتي كالتالي:

12 ديسمبر

– العين الإماراتي X تيم ويلينغتون النيوزيلاندي

إستاد هزاع بن زايد في العين، 19:30 بتوقيت أبوظبي

15 ديسمبر

– كاشيما أنتلرز الياباني X غوادالاخارا المكسيكي

إستاد هزاع بن زايد في العين، 17:00 بتوقيت أبوظبي

– الترجي التونسي X الفائز في المباراة (1)

إستاد هزاع بن زايد في العين، 20:30 بتوقيت أبوظبي

18 ديسمبر

– يلتقي الفريقان الخاسران في ربع النهائي في مباراة لتحديد المركز الخامس

إستاد هزاع بن زايد في العين، 17:30 بتوقيت أبوظبي

– ريفر بليت الأرجنتيني X الفائز في المباراة (2)

إستاد هزاع بن زايد في العين، 20:30 بتوقيت أبوظبي

19 ديسمبر

– ريال مدريد الإسباني X الفائز في المباراة (3)

ملعب مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، 20:30 بتوقيت أبوظبي

22 ديسمبر

– يلتقي الفريقان الخاسران في نصف النهائي في مباراة تحديد المركز الثالث في اليوم نفسه

ملعب مدينة زايد الرياضية 17:30 بتوقيت أبوظبي.

– المباراة النهائي للبطولة

ملعب مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، 20:30 بتوقيت أبوظبي

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