ننشر جدول مباريات مونديال الأندية في الإمارات
تبدأ النسخة الخامسة
عشرة لبطولة كأس العالم للأندية، غدًا الأربعاء، في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وسيشارك في هذه البطولة
6 أبطال قاريين إلى جانب نادي العين صاحب الضيافة، وسط تنافس 7 فرق على لقب مونديال
الأندية، مع حضور عدد من النجوم الذين تألقوا مع منتخباتهم في العرس العالمي الذي استضافته
روسيا الصيف الماضي.
جدول برنامج كأس
العالم للأندية سيأتي كالتالي:
12 ديسمبر
– العين الإماراتي X تيم ويلينغتون النيوزيلاندي
إستاد هزاع بن زايد
في العين، 19:30 بتوقيت أبوظبي
15 ديسمبر
– كاشيما أنتلرز الياباني X غوادالاخارا المكسيكي
إستاد هزاع بن زايد
في العين، 17:00 بتوقيت أبوظبي
– الترجي التونسي X الفائز في المباراة (1)
إستاد هزاع بن زايد
في العين، 20:30 بتوقيت أبوظبي
18 ديسمبر
– يلتقي الفريقان الخاسران في ربع النهائي في مباراة
لتحديد المركز الخامس
إستاد هزاع بن زايد
في العين، 17:30 بتوقيت أبوظبي
– ريفر بليت الأرجنتيني X الفائز في المباراة (2)
إستاد هزاع بن زايد
في العين، 20:30 بتوقيت أبوظبي
19 ديسمبر
– ريال مدريد الإسباني X الفائز في المباراة (3)
ملعب مدينة زايد
الرياضية في أبوظبي، 20:30 بتوقيت أبوظبي
22 ديسمبر
– يلتقي الفريقان الخاسران في نصف النهائي في مباراة
تحديد المركز الثالث في اليوم نفسه
ملعب مدينة زايد
الرياضية 17:30 بتوقيت أبوظبي.
– المباراة النهائي للبطولة
ملعب مدينة زايد
الرياضية في أبوظبي، 20:30 بتوقيت أبوظبي