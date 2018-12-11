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ويدخل فريق ليفربول المباراة في المركز الثالث بالمجموعة الثالثة، ورصيده ست نقاط فقط، متأخراً بفارق نقطتين عن صاحب المركز الثاني وبثلاث عن القمة التي يتربع عليها ضيفه نابولي، الذي يمتلك تسع نقاط، متفوقاً بفارق نقطة وحيدة فقط عن باريس سان جيرمان أقرب ملاحقيه. وقد فشل فريق ليفربول خلال الجولات الخمس الماضية في تحقيق الفوز خلال أكثر من مباراتين، في الوقت الذي خسر ثلاث مباريات أخرى ولم يتعادل في أي من مبارياته، في الوقت الذي تمكن نابولي من تحقيق الفوز في مباراتين وتعادل في ثلاث أخرى دون أن يتلقَ أي هزيمة. وقد التقى كلا الفريقين خلال ثلاث مباريات سابقة على مر التاريخ، إضافة إلى لقاء الذهاب بينهما والذي أقيم بالجولة الثانية وحسم الإيطالي بهدف دون رد، اثنتين منهما جاءت ببطولة الدوري الأوروبي ولقاء وحيد على المستوى الودي، انتصر ليفربول في اثنتين وتعادل في لقاء وحيد. ويسعى فريق ليفربول لتحقيق الفوز خلال لقاء اليوم، ولا يوجد أمامه أي نتيجة أخرى بديلة عن ذلك، بل وعليه تسجيل أكبر قدر ممكن من الأهداف، مستغلاً معنويات لاعبيه الرائعة بعد اعتلاء صدارة الدوري الإنجليزي، من أجل المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل والتي لن تتحدد سوى بنهاية مباراتي الجولة.

يوتيوب لايف مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر yalla shoot|بث مباشر مباراة liverpool HD يلا شوت|كورة اون لاين لايف

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي Liverpool vs Napoli في تشامبيونزليج 2019-2018 مباشرة اليوم علي قناة بي أن سبورت HD1 تعليق أحمد الطيب , حيث يستضيف ملعب الآنفيلد معقل الريدز ليفربول في مدينة ليفربول بالميرسيسايد في إنجلترا اليوم مباراة تجمع الريدز ليفربول علي ملعبه ووسط جمهوره مع أبناء الجنوب فريق نابولي في مباراة هامة للفريقين حيث يبحث كلا الفريقين عن الفوز من أجل التواجد في الدور المقبل وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا 2018-2019 , المباراة ستقام في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة , قمة الجولة بين ليفربول ونابولي يقودها طاقم تحكيم بقيادة الحكم السلوفيني دامير سكومينا , ففي واحدة من أقوى مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي افتتحها بورتو البرتغالي أمام جالطة سراي التركي، يحل فريق نابولي الإيطالي ضيفاً على نظيره ليفربول الإنجليزي، فيما تقام خمس مباريات أخرى في نفس التوقيت، وثماني جديدة غداً.