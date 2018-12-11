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تدريبات تأهيلية للاعبي الزمالك

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 05:13 م
تدريبات تأهيلية للاعبي الزمالك
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رامي بشاي
 
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اكتفى الجهاز الفني لفريق لكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة كريستيان جروس المدير الفني ، بأداء اللاعبين الذين شاركوا في لقاء أمس الودي أمام فريق الشباب بالنادي تدريبات تأهيلية فقط بمران اليوم وعدم المشاركة في التقسيمة، وذلك منعا لتعرضهم للاجهاد.

في المقابل، قام جروس بتقسيم باقي اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة أمس إلى مجموعتين، حيث قام المدير الفنى للزمالك، بتدريبهم على بعض الأمور والجوانب الفنيه من خلال تقسيمه صغيرة.

كان الزمالك قد فاز على فريق الشباب مواليد 97 بالنادي 7-2 فى المباراة الودية أمس بملعب النادي استعدادا لمواجهة فريق القطن التشادي السبت المقبل فى كأس الكونفيدرالية بذهاب دور الـ 32.

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