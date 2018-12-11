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"توفيق" يستقبل وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 05:15 م
توفيق يستقبل وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي
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هبة عبد الحفيظ
 
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استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، السيدة كريستين نيلسن، وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي، التي تقوم بزيارة رسمية للبلاد على رأس وفد رفيع المستوى من وزارة الأمن الداخلي الأمريكي.


وتناول اللقاء استعراض المستجدات الراهنة للأوضاع الأمنية على الساحتين الإقليمية والدولية وأنشطة التنظيمات الإرهابية وتداعياتها على حالة السلم والأمن في مجتمعات الشرق الأوسط، وركزت المناقشات على أوجه التعاون بين الجانبين في مجالات العمل الشرطي بما يُسهم في تحقيق الأهداف المشتركة لمواجهة العناصر الإرهابية المتطرفة ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للقارات من خلال تبادل المعلومات وتعضيد القدرات الأمنية والمهارات الوظيفية.

 

ومن جانبها، أعربت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي عن تقديرها لنجاح الأجهزة الأمنية المصرية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتوجيه ضربات استباقية وضبط العديد من الخلايا الإرهابية وإحباط مخططاتها، فضلاً عن نجاحها في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مؤكدة استعداد وزارة الأمن الداخلي الأمريكي تقديم أوجه الدعم التقني والفني والتعاون مع الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية.

 

وأكد وزير الداخلية، خلال اللقاء، على ضرورة مضاعفة الجهود الدولية وتعميق أُطر التعاون بين الأجهزة الأمنية لمواجهة المخاطر التي أصبحت فى غالبها عابرة للحدود ومؤثرة بتداعياتها على أمن واستقرار الشعوب، مؤكداً على استعداد الوزارة الكامل لتطوير أوجه التعاون مع الأجهزة الأمنية بالدول الصديقة إدراكاً لأهمية وقيمة العمل المشترك في بلوغ الأهداف المشتركة.

 

حضر اللقاء السيد توماس جولدبيرجر القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة.

"توفيق" يستقبل وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي
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