بث مباشر مباراة liverpool الان | يلا شوت Mo Salah مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي Yalla Shoot | بث مباشر | بث حي

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تتجه أنظار الساحرة المستديرة من عشاق الريدز والنجم محمد صلاح مساء اليوم صوب ملعب الأنفيلد معقل فريق ليفربول الإنجليزي، حيث المباراة الحاسمة والمرتقبة التي ستجمع بين ليفربول الإنجليزي ونابولي الإيطالي ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة في دوري المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، هذه المباراة التي ستحسم المتأهل إلى ثمن نهائي هذه البطولة الأعرق والأقوى في القارة العجوز، ومن المتوقع أن تحظى هذه المباراة بنسب مشاهدة ومتابعة عالية في جميع أنحاء الوطن العربي من أجل متابعة الملك المصري محمد صلاح الذي يلعب في صفوف ليفربول الإنجليزي، ومن خلال موقعنا عرب فور نيوز سوف نقدم لكم تغطية شاملة وحصرية لنتيجة هذا اللقاء المرتقب لحظة بلحظة.





مباراة ليفربول ونابولي

يدخل الفريق الإنجليزي بقيادة محمد صلاح هذه المباراة منتشيا بفوز كبير وعريق في الدوري الإنجليزي على فريق بورتموث وتصدر من خلال هذا الفوز مسابقة الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة عن المان سيتي صاحب المركز الثاني، ويدخل ليفربول أيضا المباراة وهو يحتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط ويحتاج الريدز للفوز في هذه المباراة لكي يضمن التأهل، أما التعادل أو الخسارة فتخرجه مباشرة من البطولة، أما نابولي الإيطالي فيحتاج إلى التعادل فقط لكي يضمن التأهل، حيث يحتل الفريق الإيطالي المركز الأول برصيد 9 نقاط، بينما يحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني برصيد 8 نقاط، وياتي النجم الأحمر الصربي في المركز الرابع برصيد 4 نقاط.





موعد مباراة ليفربول ونابولي والقنوات الناقلة لها سوف تقام مباراة ليفربول ونابولي اليوم الثلاثاء الموافق 11 ديسمبر 2018 على أرضية ملعب الأنفيلد في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت مصر، والساعة 11:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسوف تذاع المباراة حصريا عبر قناة beIN SPORTS HD 1.