بين سبورت LIVE .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر (liverpool vs napoli) | صلاح بث مباشر YouTube | كورة ستار لايف

يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي نظيره نابولي الإيطالي، في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، في لقاء حاسم ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.





ومن المنتظر أن يدفع المدرب الألماني يورجن كلوب بالتشكيل التالي:





في حراسة المرمى: أليسون بيكر خط الدفاع: فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - ترينت ألكسندر أرنولد – روبرتسون





خط الوسط: فينالدوم - جيمس ميلنر خط الهجوم: شيردان شاكيري - محمد صلاح - ساديو ماني - فيرمينو.





يتصدر فريق نابولي المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، في المقابل يحتل فريق ليفربول المركز الثالث برصيد 6 نقاط، حيث يحتاج الريدز للفوز على فريق الجنوب الإيطالي بهدف مقابل لاشيء لحجز تذكرة العبور إلى الدور ثمن النهائي.