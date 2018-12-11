ممثل يتعرى بالمسرح البلدي و مدير المسرح يرد: مشهد التّعرّي التّام لم يعرض بالدول الأوروبية (صور)

في حركة صادمة للتونسيين، قام أحد الممثلين بمسرحية عرضت أمس بالمسرح البلدي في العاصمة، بخلع ملابسه تماما أمام الجماهير التي وجد عدد منها نفسه مضطرا لمغادرة المكان.





وقد أثارت الواقعة عدة ردود أفعال لدى التونسيين، الذين نددوا بالحركة التي أتى بها الممثل خاصة و أن الجماهير لم تكن على علم مسبق بمضمون العرض و لم تتوقع أن يحتوي على هكذا مشهد تخطى الجرأة بمراحل.





و ردا عن الواقعة، إعتبر مدير المسرح البلدي والممثل زهير الرايس بأ ن ما قام به الممثل لم يكن مجرّد إيحاءات جنسية مسقطة، وإنما رسالة أراد من خلالها التعبير عن انتهاك الحرمات في العالم العربي والإعتداء على الجسد.





كما صرح مدير المسرح البلدي بأ نه صُدم في البداية من هذا المشهد، ولكنّه تفاجئ بعد ذلك بقوّته وبالحالة الدرامية للمثّل الذي اختار مفاجأة الجمهور لشدّه أكثر ما يمكن ولفرض رسالته، على حد قوله.





وأكد الرايس بأنه لم يسبق وأن تم عرض مشهد التّعرّي التّام بالمسرح البلدي التونسي، مشيرا إلى أن هذا المشهد لم يظهر حتى بالدول الأوروبية، كما ورد على لسانه.



