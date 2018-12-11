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الخميس.. ليلة الشعر النسائي بطلعت حرب الثقافي

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 05:10 م
الخميس.. ليلة الشعر النسائي بطلعت حرب الثقافي
طلعت حرب الثقافي
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أحمد رمضان متولي
 
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ينظم مركز طلعت حرب الثقافي، بالتعاون مع بيت الشعر العربي، التابعان لقطاع صندوق التنمية الثقافة، في السادسة مساء الخميس 13 ديسمبر، بمقر المركز بالسيدة نفيسة، "ليلة الشعر النسائي"، لعدد من الشاعرات المصريات والعربيات .

 

يشارك في الأمسية احدي عشرة شاعرة وهن: ليلي حسن، نورا جويدة، ريم صلاح، أمال ناجي، عبير ذكي، حبيبة الزين، ومن سوريا الشاعرات ناهد شبيب ،عبير العطار، قمر صبري الجاسم، من اليمن الشاعرة سهير السمان، ومن فلسطين الشاعرة ابتسام ابو سعد، يدير اللقاء الشاعر السماح عبد الله.

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