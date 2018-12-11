حكومة اليمن والحوثيون يتبادلان كشوفات الأسرى والمعتقلين

قال مندوبون في محادثات السلام اليمنية في السويد، إن وفدا الحكومة الشرعية اليمنية والانقلابيين الحوثيين تبادلتا اليوم الثلاثاء قائمتين بأسماء الأسرى لمبادلتهم.







وأضافوا أن "قائمتي الطرفين المتحاربين في اليمن تضمان حوالي 15 ألف اسم".







ويقضي الاتفاق أن يتم تبادل الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين خلال 45 يوماً من تبادل الكشوفات بأسمائهم.



وكان المبعوث الدولي لليمن، مارتن غريفيث، قد أكد أمس الإثنين في مؤتمر صحفي بالسويد، أن إعلان اتفاق وتفاصيل تبادل الأسرى - الذي تم توقيعه سابقاً - سيتم خلال اليومين المقبلين.







وأضاف: "نحاول تقريب الهوة بين الوفدين حتى نستطيع اختتام هذه المحادثات خلال الأيام القليلة المقبلة".