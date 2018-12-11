2.5 % ارتفاع في أسعار النفط خلال تداولات اليوم الثلاثاء

تعافت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليرتفع "نايمكس" بأكثر من 2% مع تعافي الأسهم العالمية، وترقب بيانات المخزونات الأمريكية الأولية.





وعاودت أسعار الذهب الأسود الارتفاع مع مكاسب قوية للأسهم الأوروبية ونظيرتها الأمريكية خلال التعاملات في ظل إشارات بتحسن الوضع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.





وبحلول الساعة 2:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم فبراير بنحو 1.9% إلى 61.09 دولار للبرميل، بعد أن كان متراجعاً إلى 59.58 دولار للبرميل.





كما عاود سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير الصعود بنسبة 2.6% مُسجلاً 52.35 دولار للبرميل، بعد أن سجل مستوى 50.75 دولار للبرميل في وقت سابق من التعاملات.





وكان النفط قد تلقى الدعم أيضاً بعد إعلان المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة على الصادرات من حقل شرارة النفطي، وذلك بعد الاستيلاء عليه من ميليشيات محلية في عطلة نهاية الأسبوع.





وأضاف البيان أن إغلاق حقل الشرارة سيتسبب في خسائر يومية في الانتاج تقدّر بحوالي 315 ألف برميل، إضافة إلى 73 ألف برميل يومياً في حقل الفيل.





وطالبت الشركة تلك المجموعات بإخلاء الحقل النفطي على الفور دون قيد أو شرط، مؤكدة على أنها لن تشارك في أي مفاوضات مع تلك الميليشيات وأنها غير مستعدة لتقديم أي تنازلات.





وفي يوم الجمعة الماضي وافقت منظمة أوبك وحلفائها على خفض الإنتاج النفطي بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً بدءً من يناير المقبل.





ومن المقرر أن يعلن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق من اليوم بيانات المخزونات الأولية عن الأسبوع الماضي.





ولاتزال الآفاق سلبية بشأن أسعار الخام مع مخاوف تقلبات أسعار الأسهم العالمية وتباطؤ النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى الشكوك حول قدرة خفض الإنتاج بين أوبك وحلفائها على إنهاء تخمة المعروض النفطي.





قال وزير الطاقة الروسي إن بلاده تخطط لخفض إنتاجها النفطي بمقدار يتراوح بين 50 ألف إلى 60 ألف برميل يومياً على الأقل في يناير، وهو مستوى تقليص أقل من المتفق عليه مؤخراً مع أوبك.

وفي حالة التزام روسيا بذلك فإن إنتاجها النفطي سيُسجل في يناير المقبل مستوى 11.35 مليون برميل يومياً، ليتراجع من أعلى مستوى على الإطلاق والمُسجل في أكتوبر الماضي عند 11.41 مليون برميل يومياً، وأقل من مستوى نوفمبر الماضي عند 11.37 مليون برميل يومياً.

وأكد ألكسندر نوفاك للصحفيين اليوم الثلاثاء أن خطة بلاده لخفض إنتاجها النفطي ستكون بشكل تدريجي، نقلاً عن وكالة "رويترز".

وفي يوم الجمعة الماضي توصلت أوبك وحلفائها إلى اتفاق خفض الإنتاج النفطي بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً بدءًا من يناير المقبل، منها 400 ألف برميل من جانب الدول خارج المنظمة وعلى رأسهم روسيا.

وتسعى أوبك من وراء ذلك الاتفاق إلى إنعاش أسعار النفط بعد التراجع الذي خيم على أدائها في الفترة الماضية، خاصة بعد أن استثنت الولايات المتحدة 8 دول بشكل مؤقت من عقوباتها ضد إيران.





وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 3% عند تسوية تعاملات أمس الإثنين، ليهبط "نايمكس" لأدنى مستوى في 10 أيام مع خسائر الأسهم العالمية ومخاوف تباطؤ الطلب.

وتأثر الخام الأمريكي سلباً بخسائر أسواق الأسهم مع التوترات التجارية والسياسية ومخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي الأمر الذي قد يؤدي إلى تباطؤ نمو الطلب على النفط.

وألقت بيانات سلبية بشأن الاقتصاد في اليابان ومنطقة اليورو، وإعلان تأجيل تصويت البرلمان البريطاني على البريكست بظلالهما على الأسواق العالمية.

وكانت أسعار الخام قد ارتفعت في وقت سابق من التعاملات متلقيةً الدعم من القرار الذي اتخذته منظمة أوبك بخفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يومياً بدءاً من يناير المقبل.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير بنحو 3.1% إلى 51 دولاراً للبرميل وهو أدنى مستوى منذ جلسة 30 نوفمبر الماضي.

وبحلول الساعة 8:00 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم فبراير بنسبة 3% إلى 59.79 دولار للبرميل.