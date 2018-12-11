وزير الثقافة توقع بروتوكول تعاون بين مصر والسعودية في مجال الحرف والصناعات اليدوية (صور)

عبد الدايم: الاتفاقية تعزز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الشقيقين

الأمير سلطان: مصر الكرم والترحاب والعالم ينهل من تراثها العريق

وقعت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة، وصاحب السمو الملكى الامير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية، فى حضور الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية، اتفاقية برنامج تنفيذي للتعاون في مجال الحرف والصناعات اليدوية بين وزارة ثقافة جمهورية مصر العربية والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية .

أكدت "عبد الدايم"، أن هذا التعاون بداية لانطلاقة مراحل ثقافية متعدد الاتجاهات وتبادل الخبرات والاستثمار الثقافى وجاء بهدف تدعيم الروابط الوثيقة بين البلدين وابراز دور الحرف والصناعات اليدوية في التقريب بين الشعوب إلى جانب تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الشقيقين ، وأشارت أن البرنامج التنفيذى ينص على اتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع الأسس الكفيلة لتمكين قطاع الحرف والصناعات اليدوية من القيام بمهمته فى تعميق التعاون بين الشقيقين على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والتراثي والثقافي من خلال تبادل المعلومات والدراسات في جميع المسارات المرتبطة بهذا المجال والتى تشمل تطوير التعاون التقني والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي إلى جانب تشجيع المؤسسات والمنظمات المعنية على تبادل الخبرات وتنظيم الدورات والورش التدريبية المتخصصة .

من جانبه قال الأمير سلطان، إن مصر بلد الكرم والترحاب ومازلنا ننهل من تراثها الانسانى العريق الذى صنعته أقدم حضارات التاريخ مشيراً إلى أهمية دور مصر الريادي والتفاعلي مع الدول العربية في جميع المجالات باعتبارها قلب الأمة العربية مشددا علي عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين وأوضح رغبة الجانب السعودى فى الاستفادة من تجارب مصر في مجال الحرف اليدوية وامكانية بناء قطاع اقتصادي كامل في هذا المجال مشدداً على ضرورة الاستفادة من خبراء هذا المجال في كلا البلدين لتنفيذ برامج للتواصل المباشر مع الحرفيين بغرض صقل مهاراتهم وتطوير منتجاتهم بالاضافة إلى ضرورة التعريف بفرص الاستثمار المتاحة لهم مع تقديم التسهيلات الممكنة لذلك من خلال تبادل الزيارات بين المسؤولين وتنظيم أسابيع ولقاءات وفعاليات مشتركة تجمع الممارسين والمهتمين بهذا الميدان وإيجاد آليات مناسبة للتوأمة بين المؤسسات والهيئات والتجمعات المهنية والخيرية المعنية في كلا البلدين .

ضم الوفد المرافق لوزير الثقافة كل من الدكتورة هبة يوسف رئيس قطاع العلاقات الثقافية والدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية .