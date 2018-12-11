مئوية محمد فوزي بصالون المقامات ببشتاك الخميس المقبل

احتفالاَ بمئوية الملحن الكبير محمد فوزي، يقيم بيت الغناء العربي "بقصر الأمير بشتاك" - بشارع المعز في السابعة مساء الخميس 13 ديسمبر "صالون مقامات"، والذي يقام بالاشتراك مع البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية .

يتناقش الصالون حياة "فوزي" والذي ولد في الغربية عام 1918 وهو من أشهر ملحني ومطربي زمن الفن الجميل وله اعمال فنية متميزة وكان له دور بارز في تاريخ الموسيقي العربية بالإضافة إلي موهبته كممثل ، بلغ رصيد "محمد فوزي" من الأغنيات 400 أغنية نذكر منهم "حبيبي وعينيه"، "شحات الغرام"، "تملي في قلبي"، "وحشونا الحبايب"،"اللي يهواك اهواه" ، و"مال القمر ماله"، بالإضافة إلي اغنيات للأطفال "ماما زمانها جاية" ، و"ذهب الليل طلع الفجر".

يشارك في الصالون الناقد والصحفي " أشرف غريب" والفنان "أحمد الوزير" بمصاحبة التخت الشرقي .

"صالون المقامات" فكرة الفنان القدير الراحل محسن فاروق، ومن إعداد وتقديم الإذاعية د.إيناس جلال الدين.