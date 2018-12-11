مباراة محمد صلاح اليوم يلا شوت | كورة لايف | koora live | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر اليوم Yalla Shoot الآن

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يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي نظيره نابولي الإيطالي، في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، في لقاء حاسم ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.





ومن المنتظر أن يلعب ليفربول بقيادة مديره الفني يورجن كلوب بتشكيل مكون من:





أليسون بيكر في حراسة المرمى - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - ترينت ألكسندر أرنولد - روبرتسون - فينالدوم - جيمس ميلنر - شيردان شاكيري - محمد صلاح - ساديو ماني - فيرمينو.





أما نابولي بقيادة مديره الفني كارلو أنشيلوتي سيلعب بتشكيل متوقع كالتالي:





ديفيد أوسبينا في حراسة المرمى، ماكسيموفيتش، خاليدو كوليبالي، راؤول ألبيول، ماريو روي، آلان، فابيان، ماريك هامسيك، كاييخون، إنسيني، ميرتينز.





ويحتاج ليفربول لتحقيق الفوز فى مباراة نابولى بنتيجة 1 – 0، أو بفارق هدفين لبلوغ دور الـ16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا.





ويتصدر نابولى جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، يليه باريس سان جيرمان الفرنسى فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط، ثم ليفربول الإنجليزى فى المركز الثالث برصيد 6 نقاط، والنجم الأحمر الصربى فى المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.