مطربة شابة تعود للوسط الفني بحفل غنائي في دار الأوبرا.. فما السر؟! (صور)

قررت المطربة رحمة، العودة من جديد الى الساحة الفنية بعد غياب سنوات عن الغناء منذ أخر ألبومات لها مع شركة ميلودي وهاي كوالتي.

وفي سبيل ذلك بحثت أفضل السبل للرجوع وبالفعل تعاقدت مع دار الأوبرا المصرية لإقامة حفل غنائي لها تتألق فيه يوم الخميس 27 ديسمبر الجاري على المسرح الصغير الساعة الثامنة مساء.

وقد أعربت رحمة عن سعادتها بالوقوف مرة أخرى على مسارح دار الأوبرا المصرية، وهو المكان الذي انطلقت منه وتعرف عليها الجمهور المصري والعربي.

وأوضحت رحمة انها ستقوم بغناء مجموعة من ابرز أغانيها الخاصة والتي حققت نجاح باهر منها أغاني : ينساني ليه ، أه منك ، أنا ليك ، من الأول كان يقولي ، بالإضافة الى انجح اغاني اخر ألبوماتها وهي أغنية إزاي أنساك.

وأضافت رحمة أنها ستقوم بغناء مجموعة من الأغاني الكلاسيكية لنجمات الزمن الجميل وهم : لنجاة : حبيبي لولا السهر و أما براوه ، لفيروز : سألوني الناس ، لصباح : يانا يانا و بيقولولي توبي ، لعليا التونسية : يا حبايب مصر ، لكوكب الشرق أم كلثوم : فكروني وغيرهم.

الجدير بالذكر أن المطربة رحمة لها 3 ألبومات غنائية صورت منهم 6 كليبات بالخارج في العديد من الدول منها: اسبانيا وتركيا ولبنان مع ابرز المخرجين بالإضافة الى مصر.