كورة لايف - koora live .. بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وتوتنهام دوري ابطال اوروبا | شاهد مباراة Barcelona اليوم

يستعد فريق برشلونة الإسباني لمواجهة توتنهام هوتسبير الإنجليزي، في المباراة التي ستقام على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.





ويدخل برشلونة المباراة بأعصاب هادئة بعدما ضمن التأهل لدور الستة عشر من دوري الأبطال، إذ يحتل صدارة مجموعته برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد توتنهام في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.





وتبدأ المباراة اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب "آنفيلد"، وتُنقل عبر قنوات "بي إن سبورتس" وتحديدًا على قناة HD3 وبتعليق عصام الشوالي، ويدير اللقاء تحكيميًا ميلوراد ماجيتش.

ويفتقد برشلونة ثلاثة لاعبين بسبب الإصابات، حيث سيغيب لفرنسي مالكوم بعد تعرضه لإصابة مؤخرًا، ورافينيا الذي خضع لعملية جراحية مؤخرًا، بجانب صامويل أومتيتي وسيرجي روبيرتو.



وكانت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية قد أشارت إلى أن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، سيقوم بإراحة بعض اللاعبين، على رأسهم لويس سواريز مهاجم الفريق.

في المقابل، سيفتقد توتنهام للعديد من لاعبيه في تلك المباراة بسبب الإصابة، وهم موسى ديمبيلي، فويث، إريك لاميلا، دافينسون سانشيز وفيكتور وانياما، كما أن هناك تقارير تشير إلى عدم مشاركة الظهيرين سيرجي أورييه وكيران تريبييه للسبب ذاته.

ويأمل توتنهام في الفوز بالمباراة بجانب انتظار نتيجة مباراة إنتر ميلان وبي إس في آيندهوفن، حيث يمتلك الفريق الإيطالي 7 نقاط وهو نفس رصيد السبيرز، ويرغب كلاهما في خطف بطاقة العبور الثانية.

وكان برشلونة قد واجه توتنهام في الجولة الثانية من دور المجموعات، حيث نجح البلوجرانا في تحقيق الفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين خارج الديار.