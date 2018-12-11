شباب القصرين يحتجون ضد قانون المالية (فيديو و صور)

نفذ ظهر اليوم الثلاثاء 11 ديسمبر 2018، عدد من الشبان في حي الزهور بولاية القصرين، وقفة إحتجاحية للمطالبة بالتشغيل.





وقد عبر المحتجون بتصريحاتهم، عن رفضهم لقانون المالية لسنة 2019 الذي تمت المصادقة عليه ليلة أمس في البرلمان، كما طالبوا بضرورة فرض الضرائب على أصحاب الشركات الكبرى.



