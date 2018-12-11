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شباب القصرين يحتجون ضد قانون المالية (فيديو و صور)

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 03:25 م
شباب القصرين يحتجون ضد قانون المالية (فيديو و صور)
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مروى الجلاصي
 
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نفذ ظهر اليوم الثلاثاء 11 ديسمبر 2018، عدد من الشبان في حي الزهور بولاية القصرين، وقفة إحتجاحية للمطالبة بالتشغيل.

وقد عبر المحتجون بتصريحاتهم، عن رفضهم لقانون المالية لسنة 2019 الذي تمت المصادقة عليه ليلة أمس في البرلمان، كما طالبوا بضرورة فرض الضرائب على أصحاب الشركات الكبرى.

وقد اشتكى الشبان المحتجون من غلاء المعيشة و طالبوا بإيجاد حلول لوضعياتهم الإجتماعية الصعبة، داعين السلطات إلى الإلتفات لهم عوض صرف تعويضات لعدد من السياسيين، وفق تصريحاتهم.
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