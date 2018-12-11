مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان والنجم الأحمر بث مباشر 11-12-2018 دوري أبطال أوروبا
الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 03:33 م
عمرو عادل
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مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان والنجم الأحمر بث مباشر 11-12-2018 دوري أبطال أوروبا
يدخل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مباراة صعبة ضد نادي النجم الأحمر الصربي، ويأتي ذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء.
مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان والنجم الأحمر بث مباشر 11-12-2018 دوري أبطال أوروبا
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موعد مباراة باريس سان جيرمان والنجم الأحمر اليوم
البطولة : دوري أبطال أوروبا
القنوات : بي ان سبورت 2
المعلق : حفيظ دراجي
الساعة : 10:00 مساء بتوقيت مصر
الساعة : 11:00 مساء بتوقيت السعودية
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