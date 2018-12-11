لإطلالة ملكية.. قفازات عروس تناسب العام الجديد (صور)

"قفازات العروس"، هي موضة قديمة ولكنها اختفت فترة كبيرة جدا وعادت من جديد وترتديها الملكات في حفلات الزفاف لاكتمال الاناقة، ولكي تشبهين الملكات إليكِ أجدد قفازات هذا العام:-





وقد شاهدناها على منصة عروض الأزياء، كمجموعة ريم عكرا Reem Acra بأسبوع العروس لهذا الموسم.

عند اختيار القفازات، يفضل أن تعتمديها بأقمشة من نفس نوع الفستان، كالقفازات الدانتيل الناعمة المطرزة بالخرز العاجي، حتى لا تبدي مبهرجة كثيرا.





إن كانت يداك تتحسسان من أقمشة القفازات، ولكنك تميلين إلى ارتدائها بيوم أحلامك، فاعتمديها مفتوحة من عند منطقة الأصابع، كـ القفازات المطرزة بخيوط الاورجانزا اللامعة.





أما الإطلالات العصرية للعروس التي تعشق كل خطوط الموضة، فاختاري القفازات الأكثر فخامة، كالقفازات المطرزة بـ التول مع الشكوك، وتطرزيات اللؤلؤ الأبيض.





إذا كنت تبحثين عن إطلالة أكثر كلاسيكية وأقرب إلى أجواء الزمن الجميل، فلقد لفتنا القفاز الستان الطويل أو القصير حسب ذوقك، ولكن إن كنت من ذوات الأذرع الطويلة، فاختاري النوع الأكثر طولا، كما أنها تناسب الفساتين المخملية من نفس الخامة، والتي يناسبها أكثر تصاميم الـ Strapless من دون أكمام.



