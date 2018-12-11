برشلونة مباشر .. مشاهدة مباراة برشلونة وتوتنهام بث مباشر اليوم .. برشلونة يوتيوب .. كورة لايف Barcelona

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي برشلونة وأيضاً عشاق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة برشلونة وتوتنهام، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وتوتنهام.

موعد مباراة برشلونة وتوتنهام، يستعد فريق برشلونة الإسباني لملاقاة ضيفه فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي في مساء يوم الثلاثاء الموافق 11 ديسمبر 2018 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الثانية في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة برشلونة وتوتنهام، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من برشلونة وتوتنهام في هذه المباراة الهامة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.





موعد مباراة برشلونة وتوتنهام

موعد مباراة برشلونة وتوتنهام، يستعد فريق برشلونة الإسباني لملاقاة ضيفه فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي في مساء يوم الثلاثاء الموافق 11 ديسمبر 2018 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الثانية في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.





وتنطلق مباراة برشلونة وتوتنهام تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الأربعاء بتوقيت أبوظبي.





موعد مباراة برشلونة وتوتنهام والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة برشلونة وتوتنهام، سوف تكون مباراة برشلونة وتوتنهام منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة برشلونة وتوتنهام منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة برشلونة وتوتنهام منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.