Barcelona بث مباشر برشلونة وتوتنهام اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة برشلونة وتوتنهام بث مباشر HD مباشر MATCH لايف

ويحتدم الصراع بين الإنتر الإيطالي وتوتنهام الإنجليزي على خطف البطاقة الثانية عن المجموعة الثانية المؤهلة لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما تأكد صعود برشلونة الإسباني.





ويحل توتنهام ضيفًا على برشلونة بملعب "كامب نو" في العاشرة مساء اليوم، بينما يستضيف الإنتر نظيره آيندهوفن بملعب "جوزيتبي مياتزا" بمدينة "ميلانو" الإيطالية ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.





بطاقة مباراة برشلونة وتوتنهام:-

برشلونة Vs توتنهام. البطولة : دوري أبطال أوروبا (دور المجموعات - الجولة السادسة). القنوات الناقلة : بي ان سبورت 3 . الملعب : كامب نو . المعلق : عصام الشوالي . نتيجة مباراة الذهاب : توتنهام (2-4) برشلونة.

موعد مباراة برشلونة وتوتنهام:- 11:00 مساءاً بتوقيت السعودية . 10:00 مساءاً بتوقيت مصر . 10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين . 10:00 مساءاً بتوقيت الأردن. 10:00 مساءاً بتوقيت سوريا . 10:00 مساءاً بتوقيت لبنان . 11:00 مساءاً بتوقيت العراق . 10:00 مساءاً بتوقيت السودان . 11:00 مساءاً بتوقيت اليمن . 10:00 مساءاً بتوقيت ليبيا . 9:00 مساءاً بتوقيت تونس . 9:00 مساءاً بتوقيت الجزائر . 9:00 مساءاً بتوقيت المغرب . 12:00 مساءاً بتوقيت الإمارات. 11:00 مساءاً بتوقيت البحرين. 12:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 11:00 مساءاً بتوقيت الكويت . 11:00 مساءاً بتوقيت قطر. 8:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا. 11:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 8:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .





ويحتاج الإنتر للفوز أو التعادل ضد أيندهوفن الهولندي، مقابل فوز برشلونة على توتنهام في ختام دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا من أجل التأهل لدور الـ 16، أما توتنهام فلا بديل أمامه سوى عن تحقيق الفوز على الفريق الكتالوني.