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عاجل.. كهربا يحصل على جائزة لاعب الشهر في الزمالك (صورة)

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 03:29 م
عاجل.. كهربا يحصل على جائزة لاعب الشهر في الزمالك (صورة)
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رامي بشاي
 
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حصل محمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على جائزة لاعب الشهر داخل صفوف القلعة البيضاء، بعد ظهوره بشكل أكثر من رائع خلال مباريات الأبيض في شهر نوفمبر.

 

وأعلنت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن فوز كهربا بجائزة لاعب الشهر حيث كتبت ‏لاعب شهر نوفمبر بنادي الزمالك هو محمود كهربا.

 

وقد ساهم كهربا في تسجيل ١٣ هدف لفريقه هذا الموسم، حيث احرز ٧ اهداف وقم بصناعة ٥ أهداف.


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المزيد عن: نوفمبر كورة كهربا رياضة الزمالك أخبار الرياضة
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