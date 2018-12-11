وزير الرياضة يكرم أبطال كرة السرعة الفائزين ببطولتي العالم للكبار والناشئين

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم الثلاثاء، بتكريم المنتخب الوطنى لكرة السرعة وجهازه الفني تقديراً لفوز المنتخب ببطولتى العالم للكبار والناشئين في نسختيها في شرم الشيخ خلال شهر أكتوبر 2017 وفى الكويت في أكتوبر 2018، وذلك بحضور مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السرعة برئاسة المستشار عمرو حسين.





وقدم الوزير التهنئة للاعبي ولاعبات منتخب السرعة على الإنجازات التي يحققوها في مختلف البطولات التي يشاركون بها، مشيرا إلى الدعم الذى تقدمه الوزارة للاتحادات الرياضية ومنها اتحاد كرة السرعة لتنفيذ خططها وبرامجها.





وأكد الدكتور أشرف صبحي أن لعبة "كرة السرعة" هي منتج مصري خالص الأمر الذى يجعلنا أمام تحدٍ واضح يتمثل فى الحفاظ على ترتيب مصر في المركز الأول بها على مستوى العالم، مشيراً إلى ضرورة تصدير اللعبة إلى العالم أجمع، والعمل على نشرها بصورة أكبر بدعم كامل من وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة السرعة.





ومن جانبه، قدم رئيس الاتحاد المصري لكرة السرعة الشكر والتقدير إلى وزير الشباب والرياضة على حرصه على تكريم منتخب مصر لكرة السرعة لأول مرة في ديوان الوزارة، مشيدا في ذات الوقت بنهج الوزارة الذىي تتبعه تحت قيادة الدكتور أشرف صبحي في استقبال أبطال مصر بمطار القاهرة عقب مشاركتهم وفوزهم في مختلف البطولات الرياضية الدولية.





وتابع رئيس الاتحاد :" رياضة "كرة السرعة" هي رياضة مصرية خالصة ، ونسعى لنشرها في مختلف دول العالم، كما أنها تعد مناخا جيدا للصناعة والاستثمار في الرياضة كون مصر تمتلك كل مقومات اللعبة ونستطيع تنميتها والعمل على تدبير احتياجاتها من خلال إنتاج الأدوات الرياضية التي تحتاجها اللعبة وتصديرها إلى العالم"، معرباً عن أمله في إدراج اللعبة ضمن الألعاب الأوليمبية خلال الفترة المقبلة.





وتضمن التكريم الجهاز الفني للمنتخب الوطنى لكرة السرعة بقيادة الكابتن على جمعة ولاعبي المنتخب وهم :"عمر نجاح، محمد إبراهيم ناجى، نهى أحمد، نبيل عادل، حازم ياسر، رؤي محمود، منار إبراهيم، أسماء عبد العال، عمر ياسر، محمد أسامة، دينا سامح، مهند حسام، سلمي محمد، حبيبة أحمد، يوسف أحمد، مريم شريف، حاتم نير، فاطمة يحيي، سلمي بسام، أميرة أمجد، عادل شفيق، ندى خالد، محمد طارق، سارة محمد ، أية أحمد".