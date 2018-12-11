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الحكومة تعلن عن وظائف شاغرة للشباب لجميع المؤهلات.. برواتب تصل لـ 4500 جنيه

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 03:13 م
الحكومة تعلن عن وظائف شاغرة للشباب لجميع المؤهلات.. برواتب تصل لـ 4500 جنيه
أرشيفية
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افتتح الدكتور "محمد سعفان" وزير القوى العاملة والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية فعاليات ملتقى التوظيف الثاني في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، والذي من المتوقع بأن يوفر فرص عمل للشباب تصل لنحو 12 ألف فرصة لمختلف التخصصات والقطاعات الوظيفية المتخلفة.

وسيصل عدد المصانع والشركات التي سوف تساهم في هذه المتلقى إلى نحو 60 شركة ومصنع، وبالنسبة للرواتب فمن المتوقع بأن تصل الرواتب الخاصة بهذه الوظائف 1600 إلى 4500 جنيه.

وأوضح وزير القوى العاملة في تصريحات إعلامية منذ قليل، بخصوص المتلقى الثاني للتوظيف:

الوزارة ومديرياتها بالمحافظات تعمل على إقامة هذه الملتقيات لخدمة شباب مصر ومساعدتهم في الحصول على فرصة عمل، والمساهمة في حل مشكلة البطالة وخفض معدلاتها، مشيرا إلى أن مدينة العاشر من رمضان لها طبيعة خاصة يجعلها قلعة صناعية على أرض مصر لما تنتجه وتصدره.

وذكرت المصادر المسؤولة في وزارة القوى العاملة منذ قليل، بأنه من المتوقع بأن تكون المهن المطلوبة بالملتقى مهندسين، ومراقب جودة، سائقين، لحام، كيميائي، عمال إنتاج، نساجين، مندوبين مبيعات، محاسب، عمال خدمات، وعمال تعبئة وتغليف، وغيرها من الوظائف المختلفة التي تناسب جميع المؤهلات.

كما أكدت الوزارة بأن هذه الوظائف متاحة للجميع وسيتم مساعدة الشباب في الحصول على وظائف بدون أي مقابل على الإطلاق، محذرة من خطورة التعامل مع من يطلقون على أنفسهم أسم “الوسطاء” ويحاولون النصب على المواطنين والحصول على مبالغ مالية بدون وجه حق.
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