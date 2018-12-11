الآن FULLHD| مشاهدة مباراة برشلونة وتوتنهام بث مباشر اليوم الثلاثاء 11-12-2018 (دوري ابطال اوروبا) شاهد (Barcelona)

تقدم "بوابة الفجر الرياضي" موعد مباراة برشلونة وتوتنهام، التي تقام مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد كامب نو، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الثانية من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.





موعد مباراة برشلونة وتوتنهام





يكون موعد مباراة برشلونة وتوتنهام في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة





إضافة إلى الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة





وأيضًا الساعة الثانية عشرة صباح الأربعاء بتوقيت أبوظبي





القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وتوتنهام





ستكون مباراة برشلونة وتوتنهام منقولة بشكل حصري عبر قناة





بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

كما ستكون مباراة برشلونة وتوتنهام منقولة أيضًا بشكل حصري عبر قناة





بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وأخيرًا سوف تكون مباراة برشلونة وتوتنهام منقولة بشكل حصري عبر قناة





بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

يدخل برشلونة مباراة توتنهام في دوري أبطال أوروبا، في حالة معنوية مرتفعة للغاية بعد ضمانه التأهل رسميًا لدور الـ16 من البطولة، كما ضمن التأهل على رأس مجموعته، بعد تعثر فريق إنتر ميلان الإيطالي في الجولة الماضية أمام توتنهام الإنجليزي.





ولا شك أن طموحات برشلونة لا تقتصر فقط على مجرد التأهل كمتصدر لمجموعته،





بل يطمح إلى التتويج باللقب الغالي في نهاية المطاف، خصوصًا أن الفريق الكتالوني لم يعرف طعم التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا منذ عام 2015.

ومن المتوقع أن يدخل برشلونة اللقاء بقيادة فالفيردي بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: تير شتيجن





خط الدفاع: نيلسون سيميدو/ جيرارد بيكيه/ صامويل أومتيتي/ جوردي ألبا





خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس/ إيفان راكيتيتش/ أرتورو فيدال





خط الهجوم: فيليبي كوتينيو/ ليونيل ميسي/ لويس سواريز





بينما يدخل فريق توتنهام مواجهة برشلونة ولا سبيل أمامه سوى الفوز إذا أراد التأهل إلى دور الـ16، خصوصًا أن ملاحقه إنتر ميلان سيواجه فريقًا أقل منه في الطموح بالجولة الأخيرة أمام آيندهوفن الهولندي.





من المتوقع أن يدخل توتنهام بقيادة بوكيتينو اللقاء بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: هوجو لوريس





خط الدفاع: كيران تريبير/ توبي ألدرفايِرليد/ يان فيرتونجن/ بن ديفيس





خط الوسط: إيريك داير/ موسى ديمبيلي/ ديلي آلي/ كريستيان إريكسن





خط الهجوم: سون هيونج مين/ هاري كين