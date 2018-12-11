بث حي HD .. مشاهدة مباراة برشلونة وتوتنهام بث مباشر اون لاين | بث مباشر مباراة برشلونة وتوتنهام يلا شوت لايف

أعرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير، عن تفاؤله بقدرة فريقه على الفوز على برشلونة في عقر داره بملعب نو كامب اليوم الثلاثاء في آخر مباريات دور المجموعات، ليضمن مكانًا في مراحل خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.





ويتعيَّن على توتنهام أن يحقق نتيجة مساوية أو أفضل من نتيجة مباراة إنتر أمام ضيفه آيندهوفن الهولندي الذي ودَّع البطولة بالفعل ليضمن التأهل لدور الستة عشر.





وبدا التأهل بعيد المنال بعد أن حصل النادي اللندني على نقطة وحيدة في أول ثلاث مباريات قبل أن يحقق فوزين متتاليين على ملعبه أمام آيندهوفن ثم إنتر.





ويصر إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة على أن فريقه “سيحترم قيم المنافسة” حين يستضيف توتنهام هوتسبير اليوم الثلاثاء في آخر مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتأهل برشلونة بالفعل لدور الستة عشر في صدارة المجموعة الثانية. ويجب على توتنهام، الذي يحتل المركز الثاني متفوقًا على إنتر في المواجهات المباشرة، أن يحقق نتيجة أفضل من المنافس الإيطالي الذي سيواجه آيندهوفن الهولندي، الذي ودَّع البطولة بالفعل، ليتأهل لأدوار خروج المغلوب مع برشلونة.

واعترف فالفيردي أنه سيجري تغييرات في تشكيلة برشلونة لكن قال، إن إنتر عليه أن يتأكد أن برشلونة سيخوض المباراة بروح المنافسة.

وأضاف فالفيردي في مؤتمر صحفي أمس الاثنين “سأجري تغييرًا أو تغيرين في تشكيلة الفريق.

“هناك لاعبون مصابون بكدمات مثل: لويس سواريز، الذي لم أكن أخطط لأن يلعب مبارتين متتاليتين وذلك لمنحه فرصة للراحة.

“سنرى غدًا عند الإعلان عن التشكيلة إن كان ليونيل ميسي سيلعب أم لا.

“لكن الشيء المهم هو أن أي لاعب سيقع عليه الاختيار سيدخل الملعب متسلحًا بالحافز لأنه سيواجه فريقًا يلعب من أجل مستقبله في البطولة”.

وأوضح “نحترم إنتر وتوتنهام. لكننا أنجزنا مهمتنا. نحب هذه المنافسة وسنخوض المباراة غدًا بدافع تحقيق الفوز وهذا ما نفعله دومًا”.

وألمح فالفيردي -أيضًا- إلى احتمال مشاركة توماس فرمالين والحارس البديل ياسبر سيليسن، كما نفى وجود مشاكل مع المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي بسبب طريقته في التعامل بعد أن أفادت تقارير إعلامية بأن اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا وصل متأخرًا ساعتين عن تدريب أمس الأحد.

وقال “لا أحمل أي مشاعر تجاه هذا الأمر. سنتعامل مع الأمر داخليًّا وبأفضل طريقة ممكنة لمساعدة اللاعب.

“صحيح أنه بعد الفوز 4-صفر على إسبانيول في مباراة قمَّة تأمل أن تنعم بهدوء في اليوم التالي. لكن كما قلت سنقوم بالتعامل مع الموضوع داخليًّا.

“إنه لاعب يمنح الفريق الكثير. لكن لدينا قواعد سلوك معينة هي نفسها التي تطبق على الجميع. نريد أن نساعده؛ لأننا نعرف أنه عندما يكون في مستواه فإنه مهم للغاية ويمنحنا الكثير”.

ومنح توتنهام، الذي خسر 4-2 في المباراة الأولى بين الفريقين في ويمبلي في وقت سابق هذا الموسم، مهاجمه هاري كين راحة في الفوز 2-صفر على ليستر يوم السبت الماضي وهي النتيجة التي جعلت فريق المدرب ماوريسيو بوكيتينو يحتل المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكالَ فالفيردي المديح لكين قائد منتخب إنجلترا الذي هزَّ الشباك في المباراة الأولى.

وقال “إنه لاعب من طراز عالمي ومن اللاعبين القادرين دومًا على إحداث الفارق .

“يستطيع الربط بين الخطوط كما أنه قادر على التسديد بشكل رائع. ستكون المواجهة مشابهة (لما حدث في المباراة الأولى). ولكن توتنهام سيحظى بجهود لاعبين عادوا مجدَّدًا مثل: كريستيان اريكسن، وديلي آلي”.

