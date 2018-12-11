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مفاجأة.. الأهلي يصرف النظر عن صفقة الموسم

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 03:23 م
مفاجأة.. الأهلي يصرف النظر عن صفقة الموسم
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الفجر الرياضي
 
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قرر مسئولو النادي الأهلي، التراجع عن ضم التونسي محمد أمين بن عمر، لاعب وسط فريق النجم الساحلى، خلال انتقالات يناير، وذلك بعد التفاوض مع اللاعب بالأيام الماضية.

 

وجاء قرار مسئولو الأهلي بسبب تمسك إدارة النجم الساحلى بالحصول على 4 ملايين يورو للموافقة على بيع اللاعب للقلعة الحمراء، وهو ما يعتبره الأهلى رقماً خيالياً.

 

ويسعى الأهلى للتعاقد مع لاعب وسط مميز خلال الفترة المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق للعودة للمنافسة على البطولات.

المزيد عن: محمد أمين بن عمر كورة رياضة النجم الساحلي الأهلي
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