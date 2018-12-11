للحصول على بشرة نضرة كالسعوديات.. جربي هذه الماسكات

لكي تحصلين على بشرة رطبة وخالية من الشوائب إليك ماسكات طبيعية يمكنك تطبيقها على بشرتك كالسعوديات وهي كالتالي:-





ماسك زيت الصبار مع الزبادي

- ملعقة كبيرة من زيت الصبار

- ملعقة كبيرة من الزبادي

- ملعقة صغيرة من عصير الليمون

اخلطي المكونات مع بعضها في وعاء، ثم ابدأي بتوزيعها على بشرتك بفرشاة.

اتركي الماسك على بشرتك لمدة ربع ساعة، ثم اشطفي وجهك بالماء الفاتر.

كرري الخليط مرة أسبوعيًا في موسم الشتاء خاصة إن كنت من أصحاب البشرة الجافة للحصول على ترطيب قوي.





ماسك زيت القرفة مع العسل

- ملعقة صغيرة من زيت القرفة

- ملعقة صغيرة من العسل

- ملعقة صغيرة من الحليب

اخلطي المكونات مع بعضها وقلّبيها جيدًا حتى يمتزج العسل مع الحليب وزيت القرفة.

وزّعي الخليط على بشرتك جيدًا، واتركيه لمدة 10 دقائق. اشطفي وجهك بالماء الفاتر.