عاجل.. سعيد سمير يغيب عن الأهلي 4 أسابيع للإصابة

قال خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأن الأشعة التي أجراها سعد الدين سمير مدافع الفريق الأحمر أثبتت إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.





وأضاف طبيب الأهلي في تصريحات خاصة لـ" الفجر الرياضي " :"الإصابة ستبعد سعد عن الفريق لمدة 4 أسابيع، وسيتم وضع برنامج تأهيل له للتعافي من الإصابة".





وكان سعد قد تعرض للإصابة في مباراة الأهلي أول أمس أمام طلائع الجيش على ستاد السلام في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز، حيث اضطر لمغادرة الملعب في الدقيقة 73 وحل زميله باسم علي بديلا له.



