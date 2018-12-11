مشاهدة مباراة برشلونة وتوتنهام مباشر .. مشاهدة مباراة برشلونة وتوتنهام اليوم يلا شوت - مشاهدة مباراة برشلونة وتوتنهام

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مباراة على صفيح ساخن ينتظرها محبي كرة القدم في جميع انحاء العالم وذلك اليوم الثلاثاء الموافق الحادي عشر من شهر ديسمبر لعام 2018 ميلاديا حيث يستضيف فريق برشلونة نظيره فريق توتنهام في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، مشاهدة مباراة برشلونة وتوتنهام بث مباشر اليوم الثلاثاء 11-12-2018 في دوري أبطال أوروبا.





يستضيف ملعب الكامب نو معقل فريق برشلونة موقعة اليوم امام السبيرز توتنهام ويرغب في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل تأكيد صدارته لمجموعته الأوروبية، بعدما ضمن الصدارة والتأهل الى دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال اوروبا، مشاهدة مباراة برشلونة وتوتنهام لايف اونلاين ويرغب الفريق الكتالوني في مواصلة مسيرته المميزة بتحقيق فوز جديد، ونجح برشلونة في تحقيق الفوز في أخر مبارياته على إسبانيول برباعية نظيفة في الدوري الاسباني، في مباراة سجل فيها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين رائعين من ركلتين حرتين، وكان برشلونة قد فاز في مباراة الذهاب بأربع أهداف مقابل هدفين، مشاهدة مباراة برشلونة ضد توتنهام اليوم الثلاثاء في دوري الأبطال.





الفريق الضيف توتنهام يرغب هو الاخر في تحقيق الفوز في مباراة اليوم على برشلونة رغم ان المباراة صعبة وخارج ملعبه الا انه يرغب في تحقيق الانتصار من أجل انتزاع البطاقة الثانية والتأهل لدور الـ16 في مجموعة قوية، حيث ان تعثر توتنهام وفوز إنتر ميلان في مباراته ضد إيندهوفن سيجعل الانتر يتاهلعلى حساب توتنهام ، ويحتل توتنهام المركز الثاني برصيد سبع نقاط، وحقق الفريق اللندني فوزا ثمينا في أخر مبارياته الأوروبية على حساب الإنتر جعلته يخطف منه وصافة المجموعة ، رابط مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وتوتنهام بث مباشر اليوم الثلاثاء 11-12-2018 .





مشاهدة مباراة برشلونة الاسباني ضد توتنهام الانجليزي في العاشرة مساء 22:00 بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساء 23:00 بتوقيت مكة المكرمة اليوم الثلاثاء 11 -12-2018 عبر قناة بي ان سبورتس الرياضية اتش دي.