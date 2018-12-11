ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

العثور على جثة فتاة مجهولة الهوية في ترعة بالشرقية

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 03:19 م
العثور على جثة فتاة مجهولة الهوية في ترعة بالشرقية
جثة
طباعة
Advertisements
إسلام علي وسمر السيد
 
Advertisements
عثر عدد من أهالي قرية "غيتة" التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، منذ قليل، جثة لفتاة مجهولة الهوية، طافية بترعة "الإسماعيلية" القريبة من القرية.

تلقى اللواء عبدالله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بالعثور على جثة لفتاة في العقد الثالث من عمرها، مجهولة الهوية، بترعة "الإسماعيلية" بالقرب من قرية "غيتة" بدائرة مركز بلبيس، فيما تم انتشال الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى "بلبيس" المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك اللازم بالواقعة.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
وادي دجلة
-
x
17:00
-
الانتاج الحربي
كأس زايد
الرجاء الرياضي
-
x
21:00
-
الإسماعيلي
دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج
-
x
22:00
-
أتلتيكو مدريد
موناكو
-
x
22:00
-
بوروسيا دورتموند
برشلونة
-
x
22:00
-
توتنهام هوتسبير
انتر ميلان
-
x
22:00
-
بي إس في آيندهوفن
ليفربول
-
x
22:00
-
نابولي
سرفينا زفيزدا
-
x
22:00
-
باريس سان جيرمان
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/11/2018 3:40:01 PM