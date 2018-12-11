العثور على جثة فتاة مجهولة الهوية في ترعة بالشرقية

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عثر عدد من أهالي قرية "غيتة" التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، منذ قليل، جثة لفتاة مجهولة الهوية، طافية بترعة "الإسماعيلية" القريبة من القرية.



تلقى اللواء عبدالله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بالعثور على جثة لفتاة في العقد الثالث من عمرها، مجهولة الهوية، بترعة "الإسماعيلية" بالقرب من قرية "غيتة" بدائرة مركز بلبيس، فيما تم انتشال الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى "بلبيس" المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك اللازم بالواقعة.