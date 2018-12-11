بث مباشر مباراة برشلونة وتوتنهام اليوم .. مباراة برشلونة وتوتنهام مباشر يلا شوت | مشاهدة مباراة برشلونة وتوتنهام مباشر

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مشاهدة مباراة برشلونة اليوم اون لاين على ملعب الكامب نو يدخل فريق برشلونة مواجهة اليوم من أجل تأكيد صدارته وزعامته لمجموعته الأوروبية، بعدما ضمن الصدارة والتأهل لدور الـ16 لبطولة دوري الأبطال، ويسعى الفريق الكاتالوني لمواصلة مسيرته المميزة بتحقيق فوز جديد، ونجح البرسا في تحقيق فوز عريض في أخر مبارياته على إسبانيول برباعية نظيفة، في مباراة كان نجمها الأول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل هدفين رائعين من ركلتين حرتين، وكان برشلونة قد فاز في مباراة الذهاب بأربع أهداف مقابل هدفين، جاري الآن مشاهدة مباراة برشلونة ضد توتنهام اليوم الثلاثاء في دوري الأبطال.





مشاهدة مباراة توتنهام اليوم بث مباشر السبيرز يسعى لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل انتزاع البطاقة الثانية والتأهل لدور الـ16 في مجموعة قوية وصعبة للغاية، ويخشى توتنهام من السقوط وفوز الإنتر في مباراته ضد إيندهوفن مما يجعله يغادر المسابقة، ويحتل توتنهام المركز الثاني برصيد 7 نقاط، وحقق الفريق اللندني فوزا ثمينا في أخر مبارياته الأوروبية على حساب الإنتر جعلته يخطف منه وصافة المجموعة بشكل مؤقت، وسيعول بوكتينيو المدير الفني لتوتنهام على الدوري الإنجليزي هاري كين لقيادة الفريق للفوز في أصعب مبارياته بالموسم الحالي، لايف الآن مشاهدة مباراة برشلونة وتوتنهام بث مباشر اليوم الثلاثاء 11-12-2018 .





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