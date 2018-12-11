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وديا.. سيراميكا كليوباترا يفوز على الداخلية بثلاثية

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 03:13 م
وديا.. سيراميكا كليوباترا يفوز على الداخلية بثلاثية
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علي نبوي
 
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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا عروضه القوية، في المباريات الودية التي يخوضها استعدادا لاستئناف لمسابقة دوري الدرجة الثانية، وحقق فوزا كبيرا على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم بينهما عصر اليوم، الثلاثاء، على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.

تقدم سيراميكا كليوباترا في الشوط الأول بهدف عن طريق أسامة إبراهيم كاجو، وعزز محمد سعيد بالهدف الثاني قبل نهاية الشوط، وعاد الفريق ليسجل الثالث في الشوط الثالث عن طريق جونيور، قبل أن يحرز الداخلية الهدف الوحيد.

وحرص معتز البطاوي المشرف العام على الكرة، على متابعة المباراة من أرض الملعب، وأشرك رمضان السيد المدير الفني للفريق عدد كبير من اللاعبين في هذه المباراة للاطمئنان عليهم.

الجدير بالذكر أن كليوباترا فاز على وادي دجلة في المباراة الودية الأولى بهدفين دون رد، وفاز على هليوبوليس في الودية الثانية بأربعة أهداف دون رد، وتأتي سلسلة الوديات استعدادا لمباراة القناة في الدوري والتي ستقام الخميس بعد المقبل.
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