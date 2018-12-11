kora star - كورة ستار | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر بدون تقطيع لايف اون لاين HD | دوري ابطال اوروبا يلا شوت

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يبدو أن حارس المرمى البرازيلي « أليسون بيكر»، لدية مهمة عصيبة غداً في حراسة مرمى ليفربول، وخاصة عندما يكون الخصم وحشاً كاسراً كنابولي.





موعد مباراة ليفربول ونابولي بدوري أبطال أوروبا ويستعد ملعب سان باولو غداً الأربعاء الموافق 3/2/2018، لاستقبال فريقي ليفربول ونابولي في مباراة تحمل العديد من المفاجئات لكلا الفريقان.

وتبدأ المباراة التي تجمع الفريقان ضمن مباريات المجموعة الثالثة من دوري أبطال أوروبا؛ في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية و التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.



ويحتفظ ليفربول بصدارة المجموعة الثالثة بعد فوزه العجيب على باريس سان جيرمان في المباراة الافتتاحية بنتيجة 3-2، ليسجل ليفربول الذي تمسك بالفوز حتى لحظاته الأخيرة، هدفه الحاسم في الوقت بدل الضائع الأمر الذي يعكس مدى تمسك الفريق بالفوز وقدرتة الكبيرة على الاحتفاظ بصدارة المجموعة.



