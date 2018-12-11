تحذيرات عاجلة من الأرصاد.. بلد عربي تغمرها الثلوج غدا

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني بلبنان أن يكون طقس الغد غائما، وإنخفاد بدرجات الحرارة ورياح شديدة على شمال البلاد، مع ارتفاع موج البحر لحدود الأربعة أمتار، بالإضافة إلى تساقط أمطار الغزيرة والرعدية وتصل الثلوج لارتفاع 1700 وتلامس ليلا ال1500 متر.





ووفقا للنشرة الجوية:-

الحالة العامة: منخفض جوي مصحوب برياح قوية وأمطار يؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط ينحسر تدريجيا اعتبارا من يوم الخميس.





- الطقس المتوقع في لبنان:





الأربعاء: غائم اجمالا مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة ورياح شديدة (75 كلم/س) وتقارب (100 كلم/س) شمال البلاد يرتفع معها موج البحر لحدود الأربعة أمتار، مع تساقط أمطار تكون غزيرة أحيانا، مصحوبة بعواصف رعدية وثلوج على ارتفاع 1700 وتلامس ليلا ال1500 متر.





الخميس: غائم الى غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة تتساقط امطار متفرقة وثلوج تلامس 1400 متر فجرا. يتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من الفترة الصباحية.





- الحرارة على الساحل من 11 الى 21 درجة، فوق الجبال من 6 الى 12 درجة، في الارز من 2 الى 6 درجات، في الداخل من 7 الى 14 درجة.





- كمية المتساقطات





المنطقة خلال 24 ساعة السنة الماضية المتراكم لغاية اليوم المعدل لغاية اليوم





طرابلس 0,0 ملم 194,1 ملم 288,2 ملم 226,0 ملم





بيروت 0,2 ملم 119,9 ملم 183,4 ملم 222,0 ملم





زحلة 0,2 ملم 81,1 ملم 181,0 ملم 133,0 ملم





- الرياح السطحية: جنوبية إلى جنوبية غربية، سرعتها بين 25 و60 كلم/س وتشتد أحيانا لتتجاوز ال90 كلم/س، خاصة في المناطق الشمالية.





- الانقشاع: متوسط، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.





- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و85 %.





- حال البحر:هائج الى عاصف، حرارة سطح الماء:22 درجة.





- الضغط الجوي:763 ملم زئبق.



