HD كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي مباشر (دوري الابطال) عبر بي ان سبورت 1 | Bein match بين ماتش

يستضيف نادي ليفربول الإنجليزي الذي يلعب له النجم المصري محمد صلاح نظيره نادي نابولي الإيطالي في إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، في مباراة يسعى فيها الريدز لانتزاع الصعود من نابولي، حيث يحتل نادي نابولي صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط يليه نادي باريس سان جيرمان برصيد 8 نقاط، ويحتل الليفر المركز الثالث برصيد 6 نقاط، بينما يحتل النجم الاحمر المركز الرابع والأخير بالمجموعة برصيد 4 نقاط من تعادل أمام نابولي بالجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا وفاز في الجولة قبل الماضية على ليفربول بهدفين نظيفين.





وكانت مباراة الذهاب على ملعب نابولي بين ليفربول ونابولي قد انتهت لصالح نابولي بهدف نظيف أحرز هدف اللقاء الوحيد انسيني في الدقيقة 90 من عمر المباراة ليخطف فوزاً غالياً لأصحاب الأرض ويحتاج الليفر الفوز في مباراة أنفيلد بفارق هدفين ليصعد من المجموعة الثالث لدور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.





موعد مباراة ليفربول ونابولي في الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا: من المقرر أن يكون يوم الثلاثاء 11 ديسمبر الجاري موعداً لإقامة مباراة ليفربول الإنجليزي ونابولي الإيطالي في إياب دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا الجولة السادسة والأخيرة على ملعب أنفيلد على أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونابولي في الجولة السادسة لدوري أبطال أوروبا: هذا وسيتم البث الحي والمباشر لأحداث لقاء ليفربول وباريس سان جيرمان في مباراة الجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء من خلال شاشة قناة بي ان سبورت 1، المالك الحصري لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا.