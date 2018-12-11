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استطلاع رأي: 59% من الفرنسيين لم يقتنعوا بخطاب ماكرون

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 01:59 م
استطلاع رأي: 59% من الفرنسيين لم يقتنعوا بخطاب ماكرون
إيمانويل ماكرون- أرشيفية
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ترجمة- دينا قدري
 
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أظهر استطلاع رأي أجراه معهد "أدوكسا" لصالح صحيفة "لوفيجارو" وإذاعة "فرانس انفو" أن 59% من الفرنسيين لم يقتنعوا بخطاب الرئيس إيمانويل ماكرون، ردًا على أزمة "السترات الصفراء".

وعلى الرغم من ذلك، فقد جذب خطاب ماكرون ضعف عدد المشاهدين الذين تابعوا الكلمة التي ألقاها في السابع والعشرين من نوفمبر في الإليزيه، وكان 21% ممن شملهم الاستطلاع قد وجدوه مقنعًا.

وبشكل عام، كانت الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس ماكرون قد جذبت عددًا من الفرنسيين، فقد دعم 55% ممن شملهم الاستطلاع إعفاء مكافأة نهاية السنة من الضرائب، و61% أيدوا رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 100 يورو شهرياً، و70% إلغاء ضريبة الرعاية الاجتماعية لمن يحصلون على أقل من 2000 يورو، و85% إعفاء ساعات العمل الإضافية من الضرائب.

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