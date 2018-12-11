يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة برشلونة وتوتنهام بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA

ويرغب فريق توتنهام هوتسبير، في تقديم أداء مشرف خلال دور المجموعات، وتحقيق انجاز الوصول إلي الدور القادم.

ويسعى نادي برشلونة الإسباني، لتحقيق لقب بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد خسارته المخيبة في الموسم الماضي.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة هذة المباراة عبر قناة بي إن سبورتس الرياضية 1 HD.

يلتقي نادي برشلونة الإسباني، ضد منافسه فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، يوم الثلاثاء في الساعة 10 مساءً علي ملعب الكامب نو، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

يلتقي نادي برشلونة الإسباني، ضد منافسه فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، يوم الثلاثاء في الساعة 10 مساءً علي ملعب الكامب نو، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

الغيابات والتشكيل المتوقع لبرشلونة

سيغيب عن برشلونة مالكوم، رافينيا وأومتيتي بداعي الإصابة، ورغم عودة سواريز ومشاركته في المباراة الأخيرة ضد إسبانيول، إلا أن فالفيردي لن يبدأ به لإراحته بعد عودته من الإصابة، كذلك سيغيب سيرجي روبيرتو للإصابة أيضاً.





بعد ضمان البلاوجرانا التأهل لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، من المتوقع أن يمنح فالفيردي الفرصة لبعض اللاعبين اللذين لا يشاركون كثيراً مع الفريق، مثل دينيس سواريز وتوماس فيرمايلين.





التشكيل | 4-3-3

مارك-أندريه تير شتيجن

جوردي ألبا - توماس فيرمايلين - جيرارد بيكيه - نيلسون سيميدو

فيليبي كوتينيو - سيرجيو بوسكيتس - آرتور - دينيس سواريز

منير الحدادي - ليونيل ميسي.





الغيابات والتشكيل المتوقع لتوتنهام

يعاني توتنهام من العديد من الغيابات في صفوفه للإصابة، هم متوسط الميدان موسى ديمبيلي، فويث، لاميلا، دافينسون سانشيز وفيكتور وانياما، وقد يلحق بهما الظهيرين الأيمنين سيرج أورييه وكيران تريبيير لنفس السبب.





سيبدأ بوتشيتينو بنفس طريقته المعتادة منذ بداية الموسم، وسيدفع بكايل ووكر-بيترس في مركز الظهير الأيمن، وسيسوكو في وسط الميدان بجانب داير لتعويض غيابات وسط الميدان للإصابة.

التشكيل | 4-2-3-1





هوجو لوريس

داني روز - يان فيرتونخين - توبي آلديرفايريلد - كايل ووكر-بيترس

إيريك داير - موسى سيسوكو

سون هيونج-مين - ديلي آلي - كريستيان إيريكسين

هاري كين



